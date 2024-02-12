В Госдуму внесли законопроект, который позволит признавать «нежелательными» организации, учрежденные иностранными государственными органами

В Госдуму внесли законопроект, который позволит признавать «нежелательными» организации, учредителями или участниками которых выступают госорганы иностранных государств, сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев.

Депутат мотивировал необходимость внесения поправок в действующий закон тем, что он касается только неправительственных организаций. «Закон принимался около десяти лет назад. Тогда было ощущение, что Запад, хотя бы на уровне государств, играет по правилам. Но видим, что для них норм международного права не существует. Потому для нас абсолютно не важно, кто за рубежом учредил организацию. Если ее деятельность представляет угрозу для нашей безопасности, по нашему мнению, она также может быть объявлена нежелательной», — заявил Пискарев.

Предлагаемые поправки не будут распространяться на международные межправительственные организации, членом которых является Россия, уточнил депутат.

Ранее Пискарев заявлял, что законопроект затронет организации, которые занимаются «разработкой санкций, блокированием инвестиционных проектов, подготовкой агентов влияния, вмешательством в выборы в России, разжиганием национальной розни и многим другим».

Основатель правозащитного проекта «Первый отдел» Иван Павлов предполагал, что инициатива может быть направлена против иностранных СМИ, что позволит российским властям признать «нежелательными», например, «Радио Свобода», «Би-би-си» или Deutsche Welle. В свою очередь юристка «ОВД-Инфо» Елена Липатова отметила, что эта инициатива напрямую повлияет на возможность правозащитников и активистов сообщать о нарушениях прав человека в России международным организациям, в которых не участвует РФ.

Читайте также

Сотрудничество с любой иностранной НКО, не зарегистрированной властями (даже если она не объявлена «нежелательной»), в России теперь под запретом За это будут сажать? 11 карточек