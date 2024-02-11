В российском СИЗО умер 71-летний украинец Виктор Демченко, обвиняемый в шпионаже

71-летний гражданин Украины Виктор Демченко, обвиняемый в шпионаже, участии в террористическом сообществе и незаконном хранении оружия, умер в СИЗО, предположительно, на территории Ростовской области. Об этом пишет «Мемориал», обративший внимание на информацию в картотеке суда о прекращении уголовного дела Демченко в связи со смертью обвиняемого.

Агентству ТАСС подтвердили эту информацию в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону. Дело прекращено «по нереабилитирующим основаниям», отметили в суде.

Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что Демченко умер от последствий перенесенного им ранее инсульта 31 декабря.

«Мемориал» отмечает, что о деле Виктора Демченко известно крайне мало. Он родился в 1952 году в украинском городе Моспино, который с 2014 года контролируется самопровозглашенной ДНР. Уголовное дело Демченко поступило в Южный окружной военный суд в конце августа 2023 года. Всего состоялось семь заседаний по существу. Подсудимые по этой категории дел обычно содержатся в ростовских СИЗО.

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