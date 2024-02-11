Израильские военные обнаружили тоннель ХАМАС под зданием агентства ООН в Газе

Армия обороны Израиля заявила, что обнаружила под штаб-квартирой Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам ( ) в секторе Газа подземный тоннель, используемый террористами движения ХАМАС.

По данным ЦАХАЛ, тоннель длиной 700 метров располагался на глубине 18 метров и выполнял функции разведывательного центра палестинских боевиков. В нем обнаружены серверы и другая компьютерная техника, он был оснащен несколькими взрывозащитными дверьми и снабжался электроэнергией от объектов БАПОР. Вход в тоннель располагался возле школы, находящейся в ведении агентства ООН.

После обнаружения тоннеля израильские военные провели рейд в штаб-квартире БАПОР, где расположены офисы различных гуманитарных и международных организаций. Как утверждает ЦАХАЛ, в комнатах здания было обнаружено большое количество оружия. Это подтверждает, что на самом деле офисы использовались террористами ХАМАС, считают в Армии обороны Израиля.

Глава БАПОР Филиппе Лаззарини заявил, что сотрудники агентства не были в курсе того, что под их зданием находился тоннель террористов. По его словам, офис прекратил работу 12 октября 2023 года и с тех пор представители БАПОР там не появлялись. «Сообщения СМИ требуют независимого расследования, которое невозможно провести в условиях активных боевых действий», — написал Лаззарини в соцсети Х.

Как отмечает The Times of Israel, израильские власти незамедлительно отреагировали на слова главы БАПОР. «О, вы знали. Рытье тоннеля занимает более четырех месяцев», — написал ему в ответ аккаунт координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT).

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