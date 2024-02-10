Художника Василия Слонова отправили под домашний арест по делу о демонстрации символики «АУЕ»

Октябрьский районный суд Красноярска отправил под домашний арест художника Василия Слонова, которого обвиняют в демонстрации символики движения «АУЕ» (в России оно официально запрещено) из-за фотографии неваляшки с тюремными татуировками. Об этом сообщает издание NGS24.

Меру пресечения по уголовному делу суд выбрал Слонову до 7 апреля.

На суде сам художник рассказал, что после задержания и обысков, прошедших у него в доме и мастерской накануне, его увезли в управление уголовного розыска для допроса, который продлился около двух часов. По его словам, следователи не дали ему поставить подпись под объяснением, данным на допросе. Копию объяснения ему также не выдали. После допроса его отпустили.

По словам художника, во время следственных действий он «был шокирован» негативным отношением к нему и его творчеству. «Меня приравнивали к Навальному, называли антиправительственным художником, враждебным всему русскому народу. Дважды за спиной слышал фразу: „Я бы ему ударил“», — рассказал он.

9 февраля жена Василия Слонова сообщила, что его задержали на 48 часов по делу о демонстрации экстремистской символики. Перед этим у него провели обыск в доме и мастерской, изъяв все ноутбуки, компьютер и телефон. По данным NGS24.ru, Слонова задержали в аэропорту, когда он «собирался вылететь в Казахстан».

«Медиазона» со ссылкой на постановление следователя сообщила, что дело против Слонова было возбуждено вечером 8 февраля, а поводом стала фотография в его посте во «ВКонтакте», на которой был арт-объект в виде неваляшки с нанесенными на нее тюремными татуировками.

В октябре 2023 года Слонова уже штрафовали из-за неваляшки с тюремными татуировками по административному делу о демонстрации запрещенной символики. Как отмечает «Медиазона», вступивший в силу штраф позволяет возбудить уголовное дело по аналогичной статье.

Художник Василий Слонов относит себя к «сибирскому ироническому концептуализму». В 2018 году активисты провластного движения SERB разгромили его выставку «Небесный Иерусалим», которая проходила в Москве на «Винзаводе».