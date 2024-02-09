Против художника Василия Слонова возбудили уголовное дело из-за неваляшки с тюремными татуировками

Красноярский художник Василий Слонов задержан по делу о демонстрации символики «движения АУЕ», запрещенного в России, сообщила его жена в инстаграме.

Как пишет «Медиазона», согласно постановлению следователя, дело возбудили вечером 8 февраля, а поводом стала публикация Слонова во «ВКонтакте» с фотографией арт-объекта — неваляшки с имитацией тюремных татуировок, которая демонстрировалась на его выставке в красноярском отеле Novotel.

Арт-объект на выставке выставке GULAG-toys в Красноярске. Публикация из удаленного аккаунта в Facebook

Жена художника рассказала в комментариях в инстаграме, что расследование начали из-за восьмиконечных звезд на неваляшке.

8 февраля в мастерской и дома у Слонова прошел обыск, следователи изъяли все ноутбуки, компьютер и телефон, рассказала жена художника. По данным NGS24.ru, 54-летнего Слонова задержали в аэропорту, когда он «собирался вылететь в Казахстан». На 10 февраля в Октябрьском районном суде Красноярска назначено заседание по мере пресечения для художника.

В октябре 2023 года суд назначил Слонову административный штраф из-за неваляшки с имитацией тюремных татуировок и постановил уничтожить саму работу. Вступивший в силу административный штраф по статье о запрещенной символике позволяет возбудить уголовное дело по аналогичной статье, отмечает «Медиазона».

Художник Василий Слонов относит себя к «сибирскому ироническому концептуализму». В 2018 году активисты провластного движения SERB разгромили выставку Слонова «Небесный Иерусалим», которая проходила в Москве на «Винзаводе».

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