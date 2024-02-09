Верховный суд разрешил россиянке не возвращать бывшему жениху айфон

Верховный суд России отказал в удовлетворении иска жителя Ульяновска Алексея Мангушева, который после расставания с Альмирой Шарафутдиновой потребовал, чтобы она вернула ему iPhone 12 Pro Max, а также более 460 тысяч рублей, якобы потраченных на ремонт ее квартиры и покупку бытовой техники. Об этом говорится в определении ВС РФ от 5 декабря 2023 года, внимание на которое обратило РАПСИ.

Мангушев заявил в иске, что жил вместе с Шарафутдиновой, собирался жениться, поэтому за свой счет сделал в ее квартире ремонт и купил технику. В дальнейшем, сказано в постановлении, когда «отношения испортились», мужчина потребовал вернуть деньги и свои вещи, оставшиеся в квартире, в том числе айфон, но женщина отказалась.

Судебные разбирательства между Мангушевым и Шарафутдиновой шли больше года. К иску присоединилась мать Мангушева, утверждавшая, что сын пользовался ее айфоном, а сама она дала часть денег на ремонт квартиры. Суд первой инстанции в Ульяновске отклонил иск 5 октября 2022 года, в дальнейшем истца поддержала апелляционная инстанция, взыскавшая в его пользу 96 тысяч рублей, а кассация решение отменила, отказав в иске.

Верховный суд поддержал суд первой инстанции. В его решении говорилось, что Мангушев сделал ремонт и купил технику «в силу личных отношений с ответчиком и заведомо в отсутствие какого-либо гражданско-правового обязательства перед ней».

«Денежные средства и иное имущество не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения, если будет установлено, что они были переданы лицом, заведомо знавшим об отсутствии у него каких-либо обязательств перед получателем», − уточняется в определении ВС РФ.

При этом суд указал, что истец не смог доказать, что у него действительно были вещи, которые ему не отдает ответчица. Также суд отметил, что между ними отсутствовал какой-либо договор или соглашение сторон, по которому женщина должна была возместить расходы на ремонт и оплату работы Мангушева.