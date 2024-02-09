Общественная палата РФ создаст «черный список» российских блогеров, выпускающих контент на ютьюбе. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил член комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич во время круглого стола «Свой среди чужих? Российские блогеры на экстремистских иностранных площадках».

«Общественная палата сейчас в том числе начинает работать над черным списком блогеров, работающих на платформе. Мы его опубликуем, потому что это люди, которые сознательно не работают в российских соцсетях, позиционируя себя как российские блогеры», — сказал он.

По словам Малькевича, этот список станет одним из этапов программы по стимулированию перехода блогеров на отечественные соцсети. «В дальнейшем он должен стать основой для разработки и принятия мер по отношению к контентмейкерам, игнорирующим наши платформы. И здесь свое слово должны сказать законодатели, потому что, раз не переходите на наши платформы, значит вы хотите скрыть свои доходы, либо по глупости, либо по привычке, либо ведете вражескую деятельность», — цитирует его ТАСС.

Сам ютьюб Малькевич назвал «эффективным информационным оружием Запада» с многомиллиардной аудиторией, на котором невозможно найти «объективность». При этом он добавил, что под влияние блогеров, «пропагандирующих» на платформе «антироссийскую повестку» и «деструктивные ценности», попадают дети. В связи с этим первая часть черного списка, разрабатываемого ОП, будет посвящена именно блогерам, которые работают на детскую аудиторию, рассказал Малькевич.

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