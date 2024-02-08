Войска РФ атаковали Украину дронами. В Одесской области повреждены объекты гражданской инфраструктуры

Российские войска в ночь на 8 февраля атаковали территорию Украины ударными дронами. По данным командования Воздушных сил ВСУ, всего из аннексированного Крыма было запущено 17 беспилотников типа «Шахед». 11 дронов, сообщили украинские военные, удалось сбить.

В Одесской области в результате атаки повреждены объекты гражданской инфраструктуры, сообщил глава областной администрации Олег Кипер, в том числе учебное заведение и недостроенный жилой дом. Люди не пострадали.

В Николаеве, объявил глава администрации города Александр Сенкевич, повреждены более 20 жилых домов — частных и многоэтажных, офисные помещения и частное производство. «Есть последствия и на территории коммунального предприятия», — написал он в телеграм-канале. Жители не пострадали.

Войска РФ регулярно атакуют Украину дронами. Эксперты предполагают, что одна из целей таких атак — создание нагрузки на систему ПВО Украины, которая вынуждена тратит ценные боеприпасы на ликвидацию дронов.

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