Василий Анисимов стал седьмым миллиардером, отказавшимся от российского гражданства после начала войны

Бывший бизнес-партнер Алишера Усманова Василий Анисимов вышел из российского гражданства, пишет Forbes. Анисимов стал седьмым миллиардером из России, сделавшим такой шаг.

У бизнесмена остаются гражданства Хорватии, в экономику которой за несколько лет он вложил около 11 миллионов долларов, и гражданство Доминики, обошедшееся ему, как пишет Forbes, в 600 тысяч долларов. Гражданство Хорватии у Анисимова с 2003 года, а «золотой паспорт» Доминики бизнесмен получил в середине 1990-х.

Анисимов предоставил изданию документы, из которых следует, что от гражданства РФ он отказался в сентябре 2022 года — вскоре после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

Forbes оценивает состояние Анисимова в 1,6 миллиарда долларов, отмечая, что в основном это деньги, полученные от продажи доли в Михайловском ГОКе Алишеру Усманову и других активов.

Анисимов утверждает, что никакими активами в России на данный момент не владеет.

Среди участников списка богатейших бизнесменов России, который составляет Forbes, после начала войны от гражданства РФ отказались: Рубен Варданян («Тройка Диалог»), Тимур Турлов (Freedom), Юрий Мильнер (DST Global), Николай Сторонский (Revolut), Игорь Макров (бывший владелец компании «Итера») а также Олег Тиньков (основатель Tinkoff Group).

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