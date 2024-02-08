В Белгородской области при обстреле села ранены пять человек, сообщил губернатор

Пять человек пострадали в результате обстрела села Ржевка в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, возложив вину за обстрел на вооруженные силы Украины.

По словам чиновника, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии — ему оторвало руки и ноги (Гладков назвал это «травматической ампутацией»). Еще четверо получили осколочные ранения ног. Всех раненых отправили в больницу.

Осколки снарядов повредили два частных жилых домовладения — в них выбиты стекла и посечены фасады, кровли и заборы, пишет губернатор.

Ранее, как сообщил Гладков, еще один местный житель пострадал при атаке беспилотника на автобус, ехавший по маршруту Шебекино — Муром, в районе Новой Таволжанки. Пострадавший получил ранения ног.

Кроме того, с утра в Белгороде звучала сирена ракетной тревоги. О ее отмене губернатор сообщил через 45 минут после запуска.

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