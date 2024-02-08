В аннексированных областях Украины организуют досрочное голосование на выборах президента РФ

На выборах президента РФ в аннексированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины будет организовано досрочное голосование, пишет «Коммерсант».

Сколько будет продолжаться досрочное голосование, должны определить назначенные Россией власти, но, сообщает издание, предполагается, что оно будет идти неделю до начала основных, трехдневных выборов, как это уже было в сентябре 2023 года.

Проводить досрочное голосование на выборах, по российскому законодательству, разрешено, в числе прочего, «в труднодоступных местностях». Таковой, пишет «Коммерсант», например, признана территория аннексированной Запорожской области.

В аннексированных регионах также будет организовано голосование на избирательных участках в дни проведения выборов, а также голосование вне избирательных участках, в том числе на дому.

ЦИК, писали «Ведомости» 7 февраля, оценил число избирателей в аннексированных регионах в 4,39 миллиона человек (в том числе 1,97 миллиона человек в ДНР и 1,65 миллиона человек в ЛНР). Всего в России с учетом жителей аннексированных территорий, по данным ЦИК на начало 2024 года было 112,3 миллиона избирателей.

При досрочном голосовании и голосовании вне избирательных участков, как неоднократно предупреждали эксперты, растет опасность фальсификации результатов выборов.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Владимир Путин баллотируется на пятый срок.

Как Путин объявлял о новом сроке

«Легитимация Путина идет через Жогу» Что говорят о выдвижении Путина политики, пропагандисты и оппозиционеры

Как Путин объявлял о новом сроке

«Легитимация Путина идет через Жогу» Что говорят о выдвижении Путина политики, пропагандисты и оппозиционеры