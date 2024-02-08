Ильхам Алиев переизбран на пятый срок на посту президента Азербайджана

Ильхам Алиев переизбран на очередной, пятый, срок на посту президента Азербайджана. Президентские выборы в Азербайджане прошли 7 февраля.

По данным ЦИК на утро 8 февраля, полученным после обработки протоколов с более чем 93% избирательных участков, Алиев набрал 92,05% голосов, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Центризбиркома республики Мазахира Панахова.

Алиева с победой, объявило государственное информагентство АЗЕРТАДЖ, уже поздравили лидеры зарубежных стран — президент Венесуэлы Николас Мадуро, глава Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Сербии Александр Вучич, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также Александр Лукашенко.

Ильхам Алиев — президент Азербайджана с октября 2003 года. На этом посту он сменил своего отца — Гейдара Алиева. В 2008, 2013 и 2018 годах Алиев переизбирался на пост президента.

Одним из главных событий четвертого срока Алиева на посту президента Азербайджана стал переход под контроль страны территории Нагорного Карабаха.

Подробнее об этом

1 января 2024 года республика Арцах прекратила существование. Война в Нагорном Карабахе закончилась победой Азербайджана Посмотрите на тридцатипятилетнюю историю этого конфликта глазами обеих сторон

Подробнее об этом

1 января 2024 года республика Арцах прекратила существование. Война в Нагорном Карабахе закончилась победой Азербайджана Посмотрите на тридцатипятилетнюю историю этого конфликта глазами обеих сторон