Ильхам Алиев переизбран на пятый срок на посту президента Азербайджана
Ильхам Алиев переизбран на очередной, пятый, срок на посту президента Азербайджана. Президентские выборы в Азербайджане прошли 7 февраля.
По данным ЦИК на утро 8 февраля, полученным после обработки протоколов с более чем 93% избирательных участков, Алиев набрал 92,05% голосов, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Центризбиркома республики Мазахира Панахова.
Алиева с победой, объявило государственное информагентство АЗЕРТАДЖ, уже поздравили лидеры зарубежных стран — президент Венесуэлы Николас Мадуро, глава Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Сербии Александр Вучич, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также Александр Лукашенко.
Ильхам Алиев — президент Азербайджана с октября 2003 года. На этом посту он сменил своего отца — Гейдара Алиева. В 2008, 2013 и 2018 годах Алиев переизбирался на пост президента.
Одним из главных событий четвертого срока Алиева на посту президента Азербайджана стал переход под контроль страны территории Нагорного Карабаха.