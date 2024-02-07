Росстат: ВВП России в 2023 году вырос на 3,6%. В 2022-м (в первый год войны) он снизился на 1,2%

Валовой внутренний продукт (ВВП) России в 2023 году вырос на 3,6%, следует из первых оценок Росстата, опубликованных 7 февраля. По оценке статистического ведомства, объем ВВП составил в текущих ценах 171 триллион 41 миллиард рублей.

Рост ВВП в 2023 году оказался выше оценки Минэкономразвития РФ, которое оценивало рост на уровне 3,5%. Такую же оценку 1 января давал президент России Владимир Путин, ссылаясь на данные правительства. Также данные Росстата оказались выше ожиданий экономистов, опрошенных «Интерфаксом» в конце декабря, которые предполагали рост на 3,4%.

Согласно данным Росстата, в 2023 году наибольший рост валовой добавленной стоимости зафиксировали в сфере деятельности гостиниц и предприятий общепита (рост на 10%), в области информации и связи (на 10%), в финансовой и страховой деятельности (на 8,6%).

Министр экономического развития РФ Максим Решетников, комментируя публикацию Росстата, заявил, что первая оценка роста экономики России в 2023 году «практически совпала с нашей оперативной оценкой», пишет «Интерфакс».

В 2022 году, по оценке Росстата, российская экономика снизилась на 1,2%. В 2021 году она выросла на 5,9%, а в 2020 году упала на 2,7%.

Военно-промышленный комплекс обеспечил значительную часть роста российской экономики в 2023 году. Нарастить выпуск в ВПК удалось благодаря увеличению военных расходов бюджета. Если бы не военное производство, российская экономика по итогам года в лучшем случае смогла бы отыграть спад 2022-го.

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