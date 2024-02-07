Полиция Грозного решила, что Адам Кадыров не избивал Никиту Журавеля, арестованного по делу о сожжении Корана

Полиция Грозного не нашла «события преступления» в кадрах видео, на которых сын главы Чечни Адам Кадыров избивает жителя Волгограда Никиту Журавеля, обвиняемого по делу о сожжении Корана. Об этом говорится в ответе аппарата уполномоченного по правам человека в РФ, который распространяют прокремлевские СМИ.

Первым документ опубликовал анонимный телеграм-канал Brief. Он подписан исполняющим обязанности начальника управления защиты прав человека в уголовном процессе Владиславом Григоровым.

Согласно документу, чеченская полиция провела проверку еще в сентябре 2023 года и отказала в возбуждении уголовного дела на основании статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса РФ, то есть «в связи с отсутствием события преступления». Надзирающий прокурор признал это решение «законным и обоснованным», утверждает Григоров.

Также представитель ведомства уточняет, что на данной стадии уголовного судопроизводства уполномоченный по правам человека не может принять меры в пределах своей компетенции.

Никиту Журавеля задержали в мае 2023 года по делу об оскорблении чувств верующих. Следствие считает, что он по заданию украинских спецслужб сжег Коран на фоне Соборной мечети в Волгограде, после чего передал видеозапись своих действий сотруднику СБУ. 22 мая Журавеля арестовали, а еще через пять дней доставили в СИЗО в Грозном.

В конце сентября 2023 года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео того, как его сын Адам избивает в СИЗО Никиту Журавеля. Глава Чечни тогда заявлял, что гордится сыном.

С тех пор Адаму Кадырову присвоили множество региональных наград, звание Героя Чечни и должность начальника отдела обеспечения безопасности главы республики. Кроме того, в ноябре Адам, которому в том же месяце исполнилось 16 лет, стал куратором батальона имени шейха Мансура.

Во время прямой линии в декабре Рамзан Кадыров заявил, что считает поступок сына правильным. «За что наказывать? Было бы хорошо, если бы он убил его [Журавеля] там на месте», — добавил глава Чечни.

Российские правоохранительные органы на произошедшее никак не отреагировали.

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Подробнее о награждениях Адама Кадырова

15-летний сын Рамзана Кадырова избил арестанта в СИЗО — и получил шесть орденов, звание Героя Чечни и «ответственную должность». Никакого расследования до сих пор нет Цепочка (почти) еженедельных награждений Адама Кадырова