Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «было бы хорошо», если бы его 16-летний сын Адам убил арестованного по делу о сожжении Корана Никиту Журавеля. Об этом глава Чечни заявил в ходе ежегодного прямого эфира.

«Наказывать [Адама]? За что наказывать? За то, что он агента [арестованного Никиту Журавеля] избил? Было бы хорошо, если бы он убил его. У меня одно желание, когда я вспоминаю людей, которые сжигают Коран, чтобы они понесли наказание», — заявил Кадыров во фрагменте эфира, опубликованного телеграм-каналом «Осторожно, новости».

Кадыров также заявил, что считает поступок сына правильным. При этом он добавил, что изначально думал, что его сына привлекут к ответственности за избиение Журавеля. «Я его мучал [Адама], что типа возбудили уголовное дело за избиение. Мол, будет 6-8 лет в тюрьме сидеть. Он [Адам] отвечал, что сочтет за честь сидеть в тюрьме», — цитирует «Чечня сегодня» слова Кадырова.

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