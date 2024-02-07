Опубликована мотивировочная часть решения по делу Камилы Валиевой. В ее допинг-пробе нашли экдистерон, улучшающий анаболизм

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть решения по допинговому делу 17-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, которую дисквалифицировали на четыре года за допинг. 129-страничный документ (.pdf) размещен на сайте CAS.

В пресс-релизе суда сказано, что CAS признал несостоятельной версию стороны Валиевой о том, что она получила препарат триметазидин с десертом дедушки. Валиева заявила в суде, что запрещенное вещество попало в организм через десерт, приготовленный дедушкой на доске, где он измельчал таблетки, содержащие триметазидин.

CAS решил дисквалифицировать Валиеву как взрослую спортсменку, поскольку фигуристка не смогла доказать, что нарушила антидопинговые правила не намеренно, сказано в пресс-релизе.

В решении суда сказано, что помимо триметазидина, гипоксена и L-карнитина в организме Валиевой обнаружили экдистерон. Валиева не смогла объяснить, как получила препарат, улучшающий анаболизм. Также этого не смогли объяснить спортивные врачи, которые с ней работали.

Экдистерон разрешен Всемирным антидопинговым агентством (WADA), но находится в программе мониторинга организации на случай возможного запрета, отмечает «Р-Спорт». Первой о том, что в допинг-пробе Валиевой нашли препарат, улучшающий анаболизм, в январе сообщила финская Yle.

Экдистерон, гипоксен, L-карнитин, а также триметазидин — это «типичная фармакологическая поддержка, предоставляемая спортсменам в России, чтобы помочь в тяжелых тренировках и улучшить восстановление», заявили в суде свидетели WADA, доктор Йорк Шумахер из Университета Фрайбурга и эстонский спортивный врач Сергей Илюков, который до 26 февраля 2022 года входил в наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Спортивный арбитражный суд 29 января принял решение о четырехлетней дисквалификации спортсменки. После этого Международный союз конькобежцев лишил сборную России победы на командном турнире фигуристов на Олимпиаде-2022, переместив ее на третье место. Результаты фигуристки с 25 декабря 2021 года аннулировали.