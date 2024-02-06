Немецкие СМИ утверждают, что Швеция прекращает расследование диверсии на «Северных потоках». Прокуроры якобы не нашли «конкретных подозреваемых»

Прокуратура Швеции уже в ближайшие дни может объявить о прекращении расследования взрывов на газопроводах «Северный поток», которые произошли в сентябре 2022 года. Об этом сообщили немецкие издания Die Zeit и Suddeutsche Zeitung.

По информации журналистов, с соответствующим заявлением выступит прокурор Матс Юнгквист, занимающийся расследованием дела о диверсии. Die Zeit отмечает, что шведские следователи, вероятно, не смогли установить конкретных подозреваемых.

Расследование взрывов продолжают вести Германия и Дания. В материале Die Zeit говорится, что прекращение шведского расследование может помочь немецкому, так как Швеция, вероятно, передаст собранные доказательства коллегам из ФРГ.

Прокуратура Швеции заявила, что заявление Юнгквиста ожидается в среду, 7 февраля. Как пишет Reuters, прокурор объявит либо о прекращении расследовании, либо о новых обвинениях.

Взрывы на «Северных потоках» произошли на участке в Балтийском море около датского острова Борнхольм в ночь на 26 сентября 2022 года. Первый взрыв произошел юго-восточнее острова на глубине около 80 метров в два часа ночи, второй и третий — около семи вечера того же дня к северо-востоку от Борнхольма. Их мощность могла быть эквивалентна силе «нескольких сотен килограммов взрывчатки». В результате взрывов были повреждены три из четырех нитей газопроводов.

The Washington Post со ссылкой на украинских и европейских чиновников писала, что диверсию координировал 48-летний украинский полковник, служивший в Силах специальных операций Украины, Роман Червинский. По этой версии, Червинский руководил группой из шести человек, которые под вымышленными именами арендовали судно и при помощи водолазного снаряжения установили взрывные устройства на газопроводах. Сам Червинский, который содержится в киевском СИЗО по обвинению в превышении должностных полномочий, отрицает свою причастность ко взрывам.

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