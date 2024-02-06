Минюст объявил «нежелательными» японский «Союз за возвращение Северных территорий» и украинский «Крымскотатарский ресурсный центр»

Министерство юстиции РФ обновило реестр «нежелательных» организаций, добавив в него международное объединение профсоюзов IndustriALL, японский «Союз за возвращение Северных территорий» и украинский «Крымскотатарский Ресурсный Центр».

Как сообщили в ведомстве, организация IndustriALL Global Union зарегистрирована в Швейцарии. Судя по ее сайту, организация была основана в 2012 году, она представляет интересы 50 миллионов работников горнодобывающей, обрабатывающей и энергетической отраслей в 140 странах.

На сайте «Союза за возвращение Северных территорий» говорится, что организация выступает за возвращение подконтрольных РФ островов Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи Курильской гряды, оккупированных СССР во время Второй мировой войны, путем «мирных дипломатических переговоров».

«Крымскотатарский Ресурсный Центр», согласно сайту организации, с 2015 защищает права крымских татар как коренного народа Крыма, помогает политзаключенным и «поддерживает культурные, образовательные, адвокационные и демократические инициативы, связанные с Крымом и крымскотатарским народом».

В списке «нежелательных», который существует в России с 2015 года, уже более 130 организаций. За сотрудничество с «нежелательными» организациями российским законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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