Минобороны РФ заявило о семи сбитых над Белгородской областью беспилотниках

Над Белгородской областью в ночь на 6 февраля были «перехвачены» семь украинских беспилотников самолетного типа, объявило Минобороны РФ.

В свою очередь глава региона Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале о дроне, упавшем и сдетонировавшем в городе Губкин.

«Различные повреждения выявлены на территории четыре частных жилых домовладений: выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы», — написал Гладков. Люди, по его данным, не пострадали.

Власти Белгородской области и других граничащих с Украиной регионов РФ регулярно сообщают об атаках беспилотников, запущенных, как утверждается, украинскими военными. Дроны также атакую и российские объекты, расположенные в сотнях километров от границы с Украиной, например, в Ленинградской области.