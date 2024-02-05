У короля Великобритании Карла III диагностировали онкологическое заболевание
Врачи диагностировали у 75-летнего короля Великобритании Карла III онкологическое заболевание, сообщил Букингемский дворец.
Представители королевской семьи не уточнили, какой тип рака нашли у Карла III. Отмечается, что это не рак простаты, а король решил рассказать о своем диагнозе, чтобы предотвратить спекуляции на эту тему.
Король начал лечение, во время которого он продолжит заниматься государственными делами и бумагами, но воздержится от публичных мероприятий по совету врачей.
«Король благодарен своим врачам за оперативное вмешательство, которое стало возможным благодаря недавней госпитализации. Он позитивно настроен в отношении своего лечения и надеется как можно скорее вернуться к выполнению государственных обязанностей», — говорится в заявлении.
Как отмечает BBC News, в конце января Карл III выписался из частной лондонской больницы после медицинского вмешательства из-за увеличенной простаты.