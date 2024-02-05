Тейлор Свифт в четвертый раз выиграла «Грэмми» за лучший альбом года. Хит Билли Айлиш из фильма «Барби» стал лучшей песней года

В Лос-Анджелесе прошла 66-я ежегодная церемония вручения премии «Грэмми». В номинации «Лучший альбом года» победила певица Тейлор Свифт с альбомом «Midnights», сообщает Reuters.

Свифт установила рекорд, став первой, кто получал «Грэмми» за лучший альбом четыре раза. Она обошла Фрэнка Синатру, Пола Саймона и Стиви Уандера, которые трижды получали награду в этой номинации.

В ходе церемонии Свифт также получила приз за лучшее вокальное поп-исполнение. Получая награду, певица объявила, что 19 апреля выпустит новый альбом «The Tortured Poets Department».

Главные награды «Грэмми» в этом году достались женщинам. Билли Айлиш получила награду за лучшую песню года — «What Was I Made For?» из фильма «Барби» (она же выиграла в номинации «Лучшая песня, написанная для визуальных медиа»). Лучшей записью года стала песня Майли Сайрус «Flowers».

Виктория Моне победила в номинациях «Лучший новый артист» и «Лучший R&B-альбом» (за альбом «Jaguar II»). В номинации «Лучшая песня в стиле R&B» победила певица SZA с композицией «Snooze». Она же получила награду в категории «Лучший прогрессивный R&B-альбом» за работу «SOS».

Рэпер Killer Mike (настоящее имя — Майкл Сантьяго Рендер) получил «Грэмми» за «Лучший рэп-альбом» (за пластинку «Michael»), а также выиграл в номинациях «Лучшая рэп-песня» и «Лучшее рэп-исполнение» за песню «Scientists & Engineers». Вскоре после награждения полиция задержала рэпера по подозрению в нанесении побоев.

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