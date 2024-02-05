Грузинские спецслужбы сообщили, что перехватили груз со взрывчаткой, следовавший из Украины в Россию

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии заявила, что изъяла несколько взрывных устройств и большое количество взрывчатки, которые планировалось ввезти на территорию России. Об этом сообщает грузинский Первый канал.

Согласно сообщению СГБ, в качестве контейнеров для перевозки взрывчатых веществ и устройств использовались два аккумулятора от электромобиля. В них находилось шесть взрывных устройств.

«Установлено, что взрывные устройства содержат пластичное взрывчатое вещество С-4 военного назначения, которое можно активировать с помощью электродетонатора и специального таймера. Общий вес взрывчатого вещества составляет 14 килограммов. В контейнеры также были помещены шесть единиц детонаторов и шесть единиц специальных ключей. Такое же количество электронных таймеров активации было установлено во всех шести отдельных ящиках взрывного устройства, в которых время активации уже было установлено», — говорится в заявлении спецслужбы.

По данным СГБ, взрывчатку привезли в Грузию 19 января из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию на минивэне, принадлежащем гражданину Украины. Автомобиль въехал на территорию Грузии через КПП «Сарпи». Спецслужба утверждает, что взрывчатку планировалось вывезти в Воронеж. Затем, по требованию заказчика, «лица, участвующие в процессе», попытались вывезти один из контейнеров с тремя взрывными устройствами, а второй контейнер «остался по конкретному адресу в Тбилиси». Сотрудники Контртеррористического центра задержали машину и изъяли взрывчатку, когда она должна была пересечь грузино-российскую границу, утверждается в сообщении.

В СГБ заявили, что перевозку взрывчатки организовал гражданин Украины Андрей Шарашидзе, баллотировавшийся в депутаты Одесского горсовета в 2020 году от партии «Слуга народа». Как утверждают в спецслужбе, к отправке взрывчатки причастны семь человек из Грузии, трое из Украины и еще двое из Армении.

Контртеррористический центр СГБ проводит расследование по статье о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств (часть 3 статьи 236 УК Грузии).

Грузинские спецслужбы также опубликовали видео, на котором, как утверждается, показана изъятая взрывчатка.

В управлении Службы безопасности Украины по Одесской области заявили, что не располагают информацией об инциденте и знают о нем только из сообщений СМИ, передает «Громадське». Российские власти не комментировали заявление грузинских спецслужб.

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