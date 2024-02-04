МВД России через 1,5 месяца после возбуждения уголовного дела выдало бывшему муниципальному депутату Анастасии Брюхановой справку, что дела нет

Бывший московский муниципальный депутат Анастасия Брюханова, на которую весной 2023 года завели уголовное дело о «фейках» про российскую армию (статья 207.3 УК РФ), рассказала, что получила справку от МВД, в которой утверждалось, что уголовного преследования в отношении нее не осуществляется.

Брюханова рассказала в соцсети X (ранее Twitter), что уголовное дело о «фейках» на нее завели 11 апреля, о котором она узнала из СМИ на следующий день.

В конце мая 2023 года Брюханова дистанционно заказала справку о судимости и (или) уголовном преследовании и получила документ, из которого следовало, что дела на нее нет.

В сентябре — через пять месяцев после возбуждения дела — Брюханова повторила запрос и на этот раз в справке уже были данные об уголовном преследовании.

Брюханова призвала тех, кто планирует поездку в России и хочет убедиться в отсутствии уголовного дела, не ориентироваться на такие справки.

Вы можете заказывать эти справки из любопытства, как это делала я. Может, они помогут вам узнать об уголовном деле раньше, чем об этом напишут в СМИ или придут по прописке вас искать. Но еще раз — не надо на основе данных из нее решать, ехать или нет.

«Медиазона» обращает внимание на то, что справка МВД, в которой не упоминалось дело, была сформирована до того, как Брюханову объявили в федеральный розыск (это произошло 1 июня) и до того, как через две недели после этого формально стала обвиняемой по своему делу.

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Есть другие способы проверить, не заведено ли в России на вас уголовное дело

Как проверить, заведено ли против меня в РФ дело за «фейки», «дискредитацию», помощь «нежелательной организации» или за что-нибудь еще? Инструкция «Медузы»

Дело о «фейках» о российской армии, как сообщалось, завели на Анастасию Брюханову из-за видео на YouTube, в котором она рассказывала о причастности российских военных к гибели мирных жителей в Буче. Брюханова к тому моменту, когда стало известно об уголовном деле, находилась за пределами России. Она тогда рассказывала, что 1 апреля получала справку о наличии (отсутствии) судимости, в которой не было информации об уголовном деле.

Справка об отсутствии судимости может потребоваться, в числе прочего, для оформления разрешение на проживание в ряде стран.

Анастасия Брюханова работала в фонде «Городские проекты» Ильи Варламова и Максима Каца. В 2016 году ее избрали муниципальным депутатом московского района Щукино. В 2021 году Брюханова участвовала в выборах в Госдуму как самовыдвиженец. Ее кандидатуру поддержало «Умное голосование». В округе, где баллотировалась Брюханова, победу одержала кандидат от «Справедливой России» Галина Хованская. Брюханова заявляла о вбросах на электронном голосовании и утверждала, что результат Хованской завысили на 19 тысяч голосов.