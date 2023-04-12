На бывшего муниципального депутата Анастасию Брюханову завели уголовное дело о «фейках» про армию

На бывшего московского муниципального депутата Анастасию Брюханову завели уголовное дело о «фейках» про российскую армию (статья 207.3 УК РФ). Об этом сообщили РБК и РИА Новости со ссылкой на источники.

Обновление. В московском управлении Следственного комитета подтвердили, что на Брюханову заведено уголовное дело о «фейках».

По информации агентств, дело завели из-за видео Брюхановой на YouTube, в котором она рассказывала о причастности российских военных к гибели мирных жителей в Буче. Следствие посчитало эту информацию «заведомо ложной». РБК уточняет, что ролик был опубликован 23 декабря.

Брюханова находится не в России. В разговоре с «Дождем» она заявила, что ничего не знает об уголовном деле. По ее словам, 1 апреля она получила электронную справку об отсутствии судимости, в которой ничего не говорилось о возбужденном против нее деле.

Анастасия Брюханова работала в фонде «Городские проекты» Ильи Варламова и Максима Каца. В 2016 году ее избрали муниципальным депутатом московского района Щукино.

В 2021 году Брюханова участвовала в выборах в Госдуму как самовыдвиженец. Ее кандидатуру поддержало «Умное голосование». Брюханова лидировала в своем одномандатном округе после очного голосования и подсчета 99,5% протоколов. Но после того, как к ним были добавлены результаты электронного голосования, она уступила кандидату от «Справедливой России» Галине Хованской. Брюханова заявила о вбросах на электронном голосовании и утверждала, что результат Хованской завысили на 19 тысяч голосов.