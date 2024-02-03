США нанесли удары по объектам проиранских группировок в Ираке и Сирии в ответ на гибель военных при атаке на военную базу в Иордании

Военные США нанесли авиаудары по объектам проиранских группировок в Ираке и Сирии в ответ на атаку на американскую военную базу в Иордании, сообщило Центральное командование США.

Как заявило ведомство, американские военные поразили более 86 целей, выпустив более 125 высокоточных боеприпасов. Удары, как утверждается, наносились по командным и разведывательным центрам, складам с оружием, ракетным установкам и логистическим объектам, которые использовало подразделение «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанные с ним группировки.

Президент США Джо Байден заявил, что удары нанесли по его приказу по объектам, которые КСИР и связанные с ним группировки используют для нападения на американские войска. «Наш ответ начался сегодня. Он будет продолжаться в любое время и в любом месте по нашему выбору. США не стремятся к конфликту на Ближнем Востоке или где-либо еще в мире. Но пусть все те, кто может попытаться причинить нам вред, знают: если вы причините вред американцу, мы ответим», — сказал он.

США проинформировали иракское правительство о запланированной атаке перед тем, как нанести удары, заявили в Белом доме. Начальник Оперативного управления США Дуглас Симс назвал удары успешными, отметив, что в результате атаки было уничтожено оружие проиранских группировок. При этом неясно, есть ли погибшие среди членов этих группировок, отмечает Reuters.

Саудовский телеканал «Аль-Хадас» со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что в результате ударов по объектам в Сирии погибли 18 членов проиранских группировок.

Вооруженные силы Ирака заявили, что США нанесли удары в районах страны, граничащих с Сирией. Представитель главнокомандующего иракской армии Яхья Абдалла обвинил Вашингтон в нарушении суверенитета Ирака. По его словам, атаки США представляют угрозу, которая приведет Ирак и регион к непредвиденным последствиям.

Минобороны Сирии также осудило удары США. Ведомство заявило, что в результате атаки был нанесен ущерб государственной и частной собственности, есть погибшие и раненые среди мирных жителей и военных. При этом число пострадавших министерство не сообщило.

28 января неопознанный беспилотник нанес удар по американской военной базе Tower 22 в Иордании. В результате погибли трое военнослужащих и еще более 40 человек получили ранения. Белый дом заявил, что беспилотник был запущен из Ирака боевиками, которых поддерживает Иран.

Администрация Джо Байдена пообещала ответить на эту атаку и рассматривала несколько вариантов, в том числе прямой удар по территории Ирана. Этот вариант, как сообщала The Wall Street Journal, был не в приоритете из-за опасений того, что конфликт в регионе расширится.

Вечером 30 января Байден объявил, что после консультации с советниками принял решение об ответе, который не приведет к разжиганию конфликта.

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