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Утром 28 января неопознанный беспилотник нанес удар по американской военной базе Tower 22 в Иордании. Трое американских военнослужащих погибли, еще более 40 человек получили ранения. По словам американских чиновников, на которых ссылается The Wall Street Journal, дрон был запущен из Ирака боевиками, поддерживаемыми Тегераном. Позже пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила, что в атаке «есть след» группировки . Однако окончательного заявления о причастности к удару какой-либо группировки ведомство пока не делало.

Президент США Джо Байден сразу же после атаки пообещал, что американские военные ответят на удар. По данным издания Politico, ссылающегося на двух чиновников Белого дома, Байден попросил своих советников предоставить варианты ответа, которые могли бы предотвратить последующие атаки, но при этом не привести к разжиганию конфликта в и без того сложном регионе. «Мы не ищем новой войны. Мы не стремимся к эскалации. Но мы обязательно сделаем то, что требуется», — заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Спутниковый снимок военной базы США Tower 22 на северо-востоке Иордании, 29 января 2024 года Planet Labs PBC/ AP / Scanpix / LETA

Погибшие при ударе военные — первые потери американских войск в регионе с начала новой войны в секторе Газа. Пентагон назвал их имена — это сержант Уильям Джером Риверс и двое Кеннеди Ладон Сандерс и Бреонна Алексондриа Моффетт, военнослужащие 718-й инженерной роты из Джорджии.

Военная база Tower 22 находится недалеко от границы с Сирией и Ираком. Удар по ней, как рассказали Reuters двое американских чиновников, был нанесен рано утром и пришелся возле жилых зданий, чем, вероятно, объясняется большое число пострадавших. Одной из возможных причин того, что военные не смогли остановить атаку, пишет The Wall Street Journal, стало то, что чужой беспилотник приблизился к базе в то же время, когда туда возвращался американский дрон, тем самым помешав военным идентифицировать угрозу.

Вариантов ответа, отмечает WSJ, у Белого дома есть как минимум три — но администрации Байдена придется взвесить их, учитывая одновременные желание послать сигнал Ирану, давление конгресса, требующего решительных действий, и вероятность разжигания более широкого конфликта в регионе.

Один из вариантов — прямой удар по территории Ирана, к которому особенно активно призывают некоторые представители Республиканской партии. The Wall Street Journal называет этот сценарий «беспрецедентным»: напрямую территорию Ирана США раньше не атаковали. Издание напоминает, что в 1988 году администрация президента США Рональда Рейгана атаковала иранские корабли и морские нефтяные платформы в отместку за минирование Тегераном американского военного корабля, но по целям на территории Ирана удары не наносились. В 2019 году Дональд Трамп, который в должности президента США вел жесткую политику в отношении Ирана, планировал удар по целям на территории страны в ответ на сбитый американский дрон, но отозвал это решение. Прямой удар по Ирану, пишет WSJ, грозит расширением регионального конфликта, которого Белый дом хочет избежать.

В качестве еще одного варианта ответа администрация Байдена рассматривает удары по связанным с Тегераном группировкам в Сирии и Ираке или по иранским военно-морским объектам в Персидском заливе, пишет Politico. С начала войны в секторе Газа поддерживаемые Тегераном группировки атаковали американские силы в регионе более 160 раз (66 в Ираке, 98 в Сирии и один раз в Иордании, уточняет Politico), но Байден «тщательно выверял» ответы, и в итоге Белый дом отреагировал только на 10% атак. При этом удары были нацелены в основном на йеменских хуситов, терроризирующих корабли в Красном море.

Третий вариант, который есть у США — это санкции и финансовые рычаги давления, пишет The Wall Street Journal. Несмотря на большое количество ограничений, уже введенных против Ирана, у Белого дома еще остается пространство для маневров — например, ужесточения в отношении продаж энергоносителей и иностранных компаний или банков, которые помогают Ирану. К ним, в частности, относятся предприятия Китая — крупнейшего покупателя иранской нефти. Одна из проблем этого подхода, отмечает WSJ, заключается в том, что администрация Байдена стремилась снизить общее экономическое давление на Китай.

Имеющиеся в распоряжении Байдена варианты, по оценке сотрудника Фонда Карнеги и бывшего участника мирных переговоров на Ближнем Востоке Аарона Дэвида Миллера, «варьируются от плохого к худшему». Не отвечать президент США не может, но при этом в каждом случае существует риск спровоцировать полноценную региональную войну.

Также, как отмечает Politico, Байдену в любом случае придется учитывать вероятную реакцию американских избирателей в преддверии президентских выборов. Сейчас действующий президент теряет поддержку части населения, особенно молодежи, из-за своей позиции по Израилю. Например, позиция президента вызывает критику в штате Мичиган, где Байден проводит предвыборную кампанию. Значительную часть населения этого штата составляют американцы арабского происхождения. Конкурент действующего президента, республиканец Дональд Трамп уже назвал нападение на военную базу в Иордании «последствием слабости и капитуляции Джо Байдена».

Иран отрицает какую-либо причастность к атаке на американскую военную базу Tower 22 в Иордании. «Группы сопротивления в регионе не подчиняются приказам Ирана в своих решениях и действиях», — заявил официальный представитель МИД страны Нассер Канаани. Он назвал все обвинения в причастности Тегерана «безосновательными» и заявил, что они призваны втянуть США в новую войну на Ближнем Востоке.

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