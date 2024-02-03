Специальный корреспондент «Медузы» Лилия Яппарова стала лауреатом премии «Профессия — журналист» 2023 года в номинации «Расследование». Победителей премии объявили на церемонии награждения.

Жюри премии отметило наградой расследование Яппаровой «Нас превращали в затравленных животных» о том, как устроены российские тюрьмы, в которых держат мирных украинцев, захваченных на оккупированных территориях.

Расследование Лилии Яппаровой

«Нас превращали в затравленных животных» Как устроены тюрьмы, в которых российские спецслужбы держат мирных украинцев, захваченных на оккупированных территориях. Расследование «Медузы»

Расследование Лилии Яппаровой

«Нас превращали в затравленных животных» Как устроены тюрьмы, в которых российские спецслужбы держат мирных украинцев, захваченных на оккупированных территориях. Расследование «Медузы»

В номинации «История/Репортаж» победителями стали журналист Шура Буртин и «Черта медиа» за статью «Я хочу пойти посмотреть, как моя жена погибла» о трагедии жителей села Гроза в Харьковской области.

Лауреатом премии в номинации «Мультимедиа/Подкаст» стали редакция «Важных историй» и журналистка Полина Ужвак за материал «Сдохнешь, и никто не узнает» о системе террора в оккупированном Россией Мелитополе.

Лучшим документальным фильмом признан «Пентагон» режиссера Андрея Лошака. В номинации «Страна» победила корреспондент 161.ru Ирина Бабичева c текстом «У нас спокойно, благодать».

В категории «Аналитика/Публицистика» победил Михаил Ямпольский со статьей «Режим имперской паранойи: война в эпоху пустословия», которая вышла на площадке . В номинации «История/Репортаж» победил Юрий Дудь за интервью журналистки Елены Костюченко. Во время церемонии было объявлено, что Дудь собирается передать денежную часть премии центру «Насилию.нет».

В издательстве «Медузы» вышла книга Елены Костюченко

«Сделала ли я все для того, чтобы в России не было фашизма? Правильный ответ: нет, не сделала» Интервью Елены Костюченко — о ее книге «Моя любимая страна». Она (наконец-то!) вышла в издательстве «Медузы»

В издательстве «Медузы» вышла книга Елены Костюченко

«Сделала ли я все для того, чтобы в России не было фашизма? Правильный ответ: нет, не сделала» Интервью Елены Костюченко — о ее книге «Моя любимая страна». Она (наконец-то!) вышла в издательстве «Медузы»

Лучшим цифровым каналом признана программа Breakfast Show на ютьюбе Александра Плющева. Спецприз жюри получила журналистка «Новой газеты» Елена Милашина за личный вклад в развитие профессии, мужество и профессионализм.

Премия «Профессия — журналист» учреждена Михаилом Ходорковским и «Открытой Россией» в 2016 году и вручается за публикации о России на русском языке в российских и зарубежных СМИ.

В шорт-лист премии 2023 года в номинации «Мультимедиа/Подкаст» вошли Александр Садиков и Виктор Давыдов — авторы подкаста «Съешь апельсин», который выпустил кооператив независимых журналистов «Берег». Все выпуски подкаста были опубликованы на «Медузе» с разрешения кооператива.

Кроме того, в список номинантов в категории «Аналитика/Публицистика» включили редакцию имейл-рассылки «Сигнал» от создателей «Медузы». Подписаться на рассылку можно здесь.

А еще читайте книгу от авторов «Сигнала» в приложении «Медузы»

В приложении «Медузы» вышла книга «Можем повторить» — возможно, самое полное исследование путинской военной пропаганды Это итог почти двухлетней работы редакторов имейл-рассылки «Сигнал»

А еще читайте книгу от авторов «Сигнала» в приложении «Медузы»

В приложении «Медузы» вышла книга «Можем повторить» — возможно, самое полное исследование путинской военной пропаганды Это итог почти двухлетней работы редакторов имейл-рассылки «Сигнал»