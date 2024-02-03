Спецкор «Медузы» Лилия Яппарова получила премию «Профессия — журналист» за лучшее расследование 2023 года. Также среди победителей — Юрий Дудь и Андрей Лошак
Специальный корреспондент «Медузы» Лилия Яппарова стала лауреатом премии «Профессия — журналист» 2023 года в номинации «Расследование». Победителей премии объявили на церемонии награждения.
Жюри премии отметило наградой расследование Яппаровой «Нас превращали в затравленных животных» о том, как устроены российские тюрьмы, в которых держат мирных украинцев, захваченных на оккупированных территориях.
В номинации «История/Репортаж» победителями стали журналист Шура Буртин и «Черта медиа» за статью «Я хочу пойти посмотреть, как моя жена погибла» о трагедии жителей села Гроза в Харьковской области.
Лауреатом премии в номинации «Мультимедиа/Подкаст» стали редакция «Важных историй» и журналистка Полина Ужвак за материал «Сдохнешь, и никто не узнает» о системе террора в оккупированном Россией Мелитополе.
Лучшим документальным фильмом признан «Пентагон» режиссера Андрея Лошака. В номинации «Страна» победила корреспондент 161.ru Ирина Бабичева c текстом «У нас спокойно, благодать».
В категории «Аналитика/Публицистика» победил Михаил Ямпольский со статьей «Режим имперской паранойи: война в эпоху пустословия», которая вышла на площадке Re:Russia. В номинации «История/Репортаж» победил Юрий Дудь за интервью журналистки Елены Костюченко. Во время церемонии было объявлено, что Дудь собирается передать денежную часть премии центру «Насилию.нет».
Лучшим цифровым каналом признана программа Breakfast Show на ютьюбе Александра Плющева. Спецприз жюри получила журналистка «Новой газеты» Елена Милашина за личный вклад в развитие профессии, мужество и профессионализм.
Премия «Профессия — журналист» учреждена Михаилом Ходорковским и «Открытой Россией» в 2016 году и вручается за публикации о России на русском языке в российских и зарубежных СМИ.
В шорт-лист премии 2023 года в номинации «Мультимедиа/Подкаст» вошли Александр Садиков и Виктор Давыдов — авторы подкаста «Съешь апельсин», который выпустил кооператив независимых журналистов «Берег». Все выпуски подкаста были опубликованы на «Медузе» с разрешения кооператива.
Кроме того, в список номинантов в категории «Аналитика/Публицистика» включили редакцию имейл-рассылки «Сигнал» от создателей «Медузы». Подписаться на рассылку можно здесь.