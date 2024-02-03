Помощник депутата Бундестага Владимир Сергиенко ушел с должности. The Insider и Spiegel сообщили, что он работает на ФСБ

Российский политтехнолог украинского происхождения Владимир Сергиенко, которого заподозрили в работе на ФСБ, ушел с должности помощника депутата Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгения Шмидта. Об этом, обратил внимание The Insider, депутат сообщил в фейсбуке.

«Владимир Сергиенко вчера сообщил мне, что прекратит свою деятельность в моих интересах. Против него развернулась кампания в СМИ, которая делает невозможным продолжение его работы. Господин Сергиенко работал на меня, помогая дискриминированным русскоязычным гражданам, людям, которые с начала войны в Украине столкнулись с массовой враждебностью по вине СМИ. Я уважаю его решение», — написал Шмидт.

Депутат также обвинил в клевете немецкую газету Bild, которая тоже выпустила публикацию о Сергиенко. Он пообещал, что подаст на издание в суд.

1 февраля The Insider и Der Spiegel опубликовали расследование, в котором говорилось, что Владимир Сергиенко был завербован Пятой службой ФСБ и находится в тесном контакте с одним из ее сотрудников — полковником Ильей Вечтомовым. Из переписки помощника депутата с сотрудником российской спецслужбы журналисты узнали, что Сергиенко отчитывался о своих действиях перед московским куратором, согласовывал дальнейшие шаги, а также получал от него финансирование. Среди прочего Сергиенко добился того, чтобы парламентская фракция «АдГ» подала иск в Федеральный конституционный суд Германии об остановке поставок танков Украине. Сергиенко все обвинения отверг.

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