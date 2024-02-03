Милош Бикович лишился роли в сериале HBO «Белый лотос». В Украине критиковали канал за сотрудничество с актером

Сербский актер Милош Бикович не будет участвовать в съемках третьего сезона сериала американского канала HBO «Белый лотос». Он сообщил в инстаграме, что его участие в проекте «стало невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества, так как я не готов менять свои принципы».

Актер заявил, что против него ведется «целенаправленная информационная кампания», а «внешние обстоятельства» начинают влиять на творческие решения, что, по мнению Биковича, приводит к «торжеству абсурда и поражению искусства».

Источники издания Deadline сообщили, что американский канал HBO отказался от сотрудничества с Биковичем, который должен был сыграть в «Белом лотосе» эпизодическую роль инструктора по йоге из России. Теперь фрагменты с участием этого персонажа будут переработаны.

HBO прекратил работу с актером после того, как в конце января участие Биковича в сериале раскритиковал МИД Украины, отмечает Deadline. В ведомстве тогда заявили, что актер поддерживал Россию с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Кроме того, МИД опубликовал ролик, в котором утверждается, что Бикович участвовал в телесъемках, проходивших в аннексированном Крыму и снимался в фильмах российских пропагандистов. Deadline пишет, что публичных данных о том, что Бикович поддержал вторжение в Украину, нет.

Сербский актер Милош Бикович известен по главной роли в фильме «Холоп» режиссера Клима Шипенко, вышедшем в 2019 году. В том же году Бикович сообщил, что Украина запретила ему въезд в страну. В 2021-м актер получил российское гражданство. 1 января 2024 года в прокат вышел фильм «Холоп 2» с Биковичем в главной роли.

После начала российского вторжения в Украину Бикович опубликовал в инстаграме пост с детскими воспоминаниями о войне в его родной стране и белым квадратом. «Хотелось бы, чтобы войн не было», — написал актер. Артисты, выступившие против российского вторжения в Украину, в то же время публиковали посты с черным квадратом.

Бикович должен был появиться в «Белом лотосе» впервые. В 2022 году сериал получил премию «Эмми» в номинации «Лучший мини-сериал». Премьера третьего сезона запланирована на 2025 год.

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