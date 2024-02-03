Босса итальянской мафии арестовали в ресторане на Корсике. Год назад он сбежал из тюрьмы по веревке из простыней

Во Франции арестовали одного из самых разыскиваемых преступников Италии, босса мафии Марко Радуано, который сбежал из тюрьмы год назад. Об этом сообщает BBC News со ссылкой на заявления властей двух стран.

В Испании также был задержан главный помощник Радуано. Министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози заявил, что поимка босса мафии и его помощника «еще один серьезный удар по организованной преступности».

40-летний Марко Радуано — глава синдиката итальянской провинции Фоджа, который, пишет BBC News, называют четвертой мафией Италии — после более известных преступных организаций Сицилии, Калабрии и Неаполя. Европол считал Радуано одним из самых опасных преступников Европы. Он также входил в список десяти самых разыскиваемых преступников Италии, пишет Corriere della Sera.

В конце февраля 2023 года Радуано сбежал из тюрьмы строгого режима на Сардинии, где отбывал пожизненный срок за убийства и покушения. Он спустился по стене тюрьмы на веревке из связанных простыней.

1 февраля 2024 года босса мафии задержали в одном из ресторанов Бастии на Корсике, где он ужинал с молодой женщиной.

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