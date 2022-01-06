В Испании арестовали босса сицилийской мафии, который 20 лет скрывался от полиции после побега из тюрьмы. Его нашли с помощью Google Maps

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61-летнего босса сицилийской мафии , который считался одним из самых разыскиваемых преступников Италии, нашли с помощью Google Maps. Об этом сообщила La Repubblica.

Гаммино арестовали в испанском Галапагаре в 33 километрах от Мадрида еще 17 декабря, но подробности дела стали известны только сейчас. «Как вы меня нашли? Я даже своей семье не звонил последние 10 лет», — заявил босс мафии при аресте.

Как пояснили следователи, ключевую роль в поимке Гаммино сыграл снимок в сервисе Google Street View, который позволяет просматривать панорамные виды улиц разных городов мира. На одной из панорам заметили мужчину в одежде шеф-повара, стоящего у магазина фруктов El huerto de Manu («Сад Ману»).

Полиция посчитала, что он похож на Гаммино, а позже нашла этому подтверждение в фейсбуке ресторана La cocina de Manu («Кухня Ману»), находящегося неподалеку от магазина. Заведение опубликовало фотографию того же человека в одежде шеф-повара и со шрамом на подбородке. По этой примете следователи и опознали Гаммино.

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Выяснилось, что босс мафии несколько лет жил в Испании под именем Мануэль. При этом в его ресторане было несколько намеков на его связь с мафией, отмечает La Repubblica. В частности, там подавали «Сицилийский ужин». Сам ресторан, как и находящийся рядом продуктовый магазин, могли быть прикрытием для незаконной деятельности, подозревают следователи.

Сейчас Гаммино находится под арестом в Испании. Следствие рассчитывает, что его доставят в Италию к концу февраля.

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