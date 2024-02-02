Бывшего сотрудника ЦРУ приговорили к 40 годам за передачу секретных файлов разведки WikiLeaks. Это крупнейшая утечка в агентстве

Суд приговорил бывшего сотрудника Центрального разведывательного управления (ЦРУ), 35-летнего Джошуа Шульте, работавшего в агентстве программистом, к 40 годам лишения свободы из-за передачи секретных данных WikiLeaks, сообщает прокуратура Южного округа Нью-Йорка.

Шульте обвинили в незаконном сборе и передаче информации о национальной обороне, компьютерном взломе, даче ложных показаний ФБР, неуважении к суду и хранении детской порнографии.

С 2012 по 2016 годы Шульте разрабатывал программное обеспечение в центре киберразведки ЦРУ и администрировал один из серверов, используемых для создания киберинструментов. Весной 2016 года его перевели в другое подразделение из-за рабочего конфликта и отозвали у него права на доступ к серверу. По версии следователей, Шульте «пришел в ярость», когда руководство ЦРУ захотело нанять подрядчика для создания киберинструмента, аналогичного тому, который он разрабатывал.

После этого Шульте зашел на сервер, украл киберинструменты и исходный код, а затем передал файлы со своего домашнего компьютера проекту WikiLeaks. В марте 2017 года WikiLeaks начал публиковать переданные Шульте файлы.

Часть информации, украденной в ЦРУ, Шульте передавал, уже находясь в заключении и используя нелегально полученный телефон. Он мотивировал это тем, что хотел «разорвать дипломатические отношения, закрыть посольства и положить конец американской оккупации по всему миру». О содержании украденных им секретных файлов в пресс-релизе прокуратуры не говорится. Газета The Seattle Times уточняет, что одна из утечек показала, как ЦРУ взламывало смартфоны Apple и Android, а также предпринимало попытки прослушки через подключенные к интернету телевизоры.

Во время разговоров с ФБР Шульте отрицал свою причастность к краже данных и давал ложные показания. Вдобавок к этому, сообщает прокуратура, программист собирал «тысячи видео и изображений детей, подвергающихся насилию, для своего личного удовлетворения» — они были найдены в его компьютере при обыске, который провела ФБР.

В прокуратуре заявила, что Шульте нанес «неисчислимый ущерб» национальной безопасности «в своем стремлении отомстить ЦРУ» за ответ на допущенные им нарушения безопасности. Раскрытие информации «глубоко подорвало» способность агентства собирать разведывательные данные против противников США, заявило обвинение.

Кражу секретных данных Шульте прокуратура называет крупнейшей утечкой данных в истории ЦРУ, а передачу им файлов WikiLeaks — крупнейшим несанкционированным раскрытием секретной информации в истории США.

В масштабной утечке секретных файлов разведки также обвиняют бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена, который в 2013 года передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию, касающуюся слежки американских спецслужб за гражданами по всему миру. Сноуден более 10 лет находится в России, которая его не выдает США. В 2022 году он получил российское гражданство.

В 2010 году в США задержали Челси Мэннинг (бывший сотрудник ЦРУ, совершивший трансгендерный переход), которая, работая в агентстве, передала WikiLeaks около 500 тысяч документов о войнах в Ираке и Афганистане. Ее приговорили к 35 годам тюрьмы. Она вышла на свободу в мае 2017 года — после того, как президент США Барак Обама сократил ей срок заключения.

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