The Insider: помощник депутата Бундестага Владимир Сергиенко работает на ФСБ
Российский политтехнолог украинского происхождения Владимир Сергиенко, занимающий должность помощника депутата Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгения Шмидта, был завербован Пятой службой ФСБ и находится в тесном контакте с одним из ее сотрудников. Об этом утверждается в расследовании The Insider и Der Spiegel.
Летом 2023 года издания уже сообщали о контактах Сергиенко с неким человеком в Москве. Теперь журналисты получили переписку помощника депутата в соцсетях и вычислили его контактное лицо. Как утверждается, это полковник ФСБ Илья Вечтомов.
Согласно переписке, Сергиенко отчитывался о своих действиях перед московским куратором, согласовывал дальнейшие шаги, а также получал от него финансирование. В числе прочего Сергиенко добился того, чтобы парламентская фракция «АдГ» подала иск в Федеральный конституционный суд Германии об остановке поставок танков Украине.
Вечтомов является сотрудником Девятого управления Пятой службы ФСБ — оно ответственно за Украину, пишет The Insider. Он также имеет паспорт на имя Ильи Векшина, по которому ездил в Турцию и Беларусь, где встречался с завербованными украинскими гражданами. В юности Вечтомов читал рэп в составе команды OSIII под псевдонимом Fox.
Сергиенко в комментарии Der Spiegel отверг все обвинения, назвав их беспочвенными и не соответствующими действительности. Он утверждает, что не знаком с Вечтомовым, а все его связи с Россией выдуманы.
По данным издания, сейчас власти ФРГ пытаются лишить Сергиенко немецкого гражданства, которое тот получил в ноябре 2022 года. Также ему временно заблокировали пропуск в Бундестаг, запретив свободно перемещаться по зданию парламента.