США анонсировали удары по целям в Ираке и Сирии в ответ на гибель троих военных при атаке на военную базу

Белый дом подтвердил планы нанесения серии ударов по иранским объектам на территории Ирака и Сирии в ответ на атаку на американскую военную базу в Иордании, сообщает CBS News со ссылкой на чиновников администрации Джо Байдена.

По словам собеседников журналистов, удары будут нанесены в течение нескольких дней. Основным фактором для определения времени начала операции, говорят они, станут погодные условия. Американские военные могут наносить удары и при плохой погоде, но предпочитают хорошую видимость выбранных целей, чтобы не нанести ущерб гражданским лицам, добавили источники CBS News.

Какие цели выбраны для ударов, собеседники CBS News не уточнили.

28 января неопознанный беспилотник нанес удар по американской военной базе Tower 22 в Иордании, в результате чего погибли трое военнослужащих и еще более 40 человек получили ранения. Белый дом заявил, что беспилотник был запущен из Ирака боевиками, поддерживаемыми Тегераном.

Администрация Байдена пообещала ответить на эту атаку и рассматривала несколько вариантов, включая нанесение прямого удара по территории Ирана. Однако этот вариант, как писал The Wall Street Journal, был не в приоритете из-за опасений того, что конфликт в регионе расширится. Вечером 30 января Байден объявил, что после консультации с советниками принял решение об ответе, однако не уточнил, какое. Президент США лишь отметил, что выбранный им вариант не приведет к разжиганию конфликта.

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