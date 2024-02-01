Политик Алексей Навальный поддержал стратегию, которая предполагает, что те, кто планирует голосовать на президентских выборах против Владимира Путина, придут на избирательные участки в одно время — в 12 часов дня 17 марта. Об этом говорится в посте, размещенном в соцсетях Навального.

«Важнее всего, что это будет настоящая общероссийская акция протеста, которая пройдет не просто в каждом городе, а в каждом районе каждого города», — отметил политик. Он назвал эту акцию «совершенно легальной и безопасной», а препятствовать ей «совсем невозможно».

«Ну а что сделаешь? Закрыть в 12:00 участки? Устроить встречную акцию „в 10 утра за Путина“? Записать всех, кто пришел в полдень, и занести в список неблагонадежных? <…> Это будет общероссийская акция протеста против Путина, которая проходит рядом с вашим домом. Она доступна всем и везде. В ней смогут принять участие миллионы. А свидетелями ее станут десятки миллионов», — заявил Навальный.

При этом он добавил, что «просто прийти на эти выборы и проголосовать против Путина — это никакая не борьба с ним, а самообман».

«Путин, собственно, от вас именно это и хочет: приходи и голосуй, как пожелаешь (ведьма Памфилова все поправит), но больше не делай ничего. Считай, что ты таким образом „борешься“. Поэтому в этой кампании агитировать важнее, чем голосовать. Без вашей личной агитации против Путина ваше личное голосование против него имеет мало смысла. <…> Акция „Полдень против Путина“ отлично соединяет все компоненты. И голосование, и агитация действием, и физическое присутствие, и солидарность с теми, кто с вами будет в это время на участке», — заявил Навальный.

Навальный напомнил, что автор идеи — бывший депутат заксобрания Петербурга и его «давнишний товарищ» Максим Резник.

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов написал, что сначала команде Навального эта идея «показалась слабенькой».

«Но потом сели, посчитали. 2058 избирательных участков в Москве, даже если полмиллиона человек приедет одновременно, то это 250 единомышленников на каждый участок, это уже много людей на каждом участке», — заявил Жданов.

В начале декабря Навальный и его команда представили стратегию на выборах президента России. Они призвали использовать предвыборный период для массовой агитации против Путина. По их мнению, «агитация важнее голосования», так как «в голосовании будет мало смысла, если о вашем голосе никто не узнает». На самих выборах, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года, команда Навального предлагала голосовать за любого кандидата, кроме Путина.

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