Euroclear заработал 4,4 миллиарда евро на процентах от замороженных российских активов в 2023 году. Страны ЕС могут передать часть этих средств Украине

За 2023 год международный Euroclear заработал 4,4 миллиарда евро на инвестировании российских активов, которые были заморожены из-за войны в Украине и санкций Евросоюза. Об этом говорится в отчете депозитария.

Euroclear отметил, что налоги с этой прибыли принесут Бельгии поступления в размере 1,085 миллиарда евро в 2023 году. Управление замороженными российскими активами также потребовало от депозитария дополнительных затрат на 62 миллиона евро, а негативный эффект для бизнеса от западных санкций и ответных российских мер составил 24 миллиона евро, говорится в отчете.

Комментируя планы Евросоюза передать прибыль от замороженных активов Украине, в компании заявили, что ориентированы «на минимизацию потенциальных юридических и операционных рисков, которые могут возникнуть для нее и ее клиентов в результате реализации любых предложений Еврокомиссии».

Euroclear — крупнейший на европейском рынке депозитарий. Компания зарегистрирована в Бельгии, но ее мажоритарными акционерами являются американские финансовые институты. Европейский депозитарий хранит активы Банка России на сумму около 191 миллиарда евро. Как отмечает РБК, это большая часть суверенных российских активов (общей суммой на 260 миллиардов евро), которые были заморожены из-за западных санкций.

Власти Евросоюза обсуждают возможность использования замороженных активов Банка России для помощи Украине с осени 2022 года. Специальная рабочая группа пришла к выводу, что конфискация самих активов юридически невозможна, после чего в ЕС начали искать легальные пути использования прибыли от этих активов.

В конце января газета Financial Times сообщила, что страны ЕС согласовали план Еврокомиссии по передаче прибыли от замороженных российских активов в специальный фонд, из которого эти деньги можно будет использовать для восстановления Украины. Пока не сообщалось, будут ли эти средства освобождены от налогов, о которых заявил Euroclear.

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