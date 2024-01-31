Студента МФТИ Дмитрия, который поступил в вуз с самым низким вступительным баллом в истории по квоте для детей ветеранов, отчислили после первой сессии. Об этом он сам рассказал в своем ютьюб-канале, внимание на это обратила журналистка Соня Савина.

По словам Дмитрия, первоначально у него с учебой все было нормально, однако в середине второго месяца он заболел и начал пропускать пары. Из-за этого он стал не успевать за учебной программой. В итоге студент не смог сдать три зачета и три экзамена.

Как утверждает сам студент, своих сил он «приложил предостаточно, наверное, даже больше, чем мог».

Дмитрий стал известен после того, как в июле 2023 года рассказал, что поступил в МФТИ, набрав всего 127 баллов по ЕГЭ (57 по русскому языку и 70 по математике) — это оказалось самым низким проходным баллом в истории. Стандартный проходной балл в Физтех-школу прикладной математики и информатики, куда зачислили Дмитрия, был 290 баллов. По словам Дмитрия, он поступал по специальной квоте для детей ветеранов — его отец получил ранение в Украине. Он отмечал, что в вузе отговаривали его от поступления.

Закон, облегчающий детям ветеранов вторжения в Украину поступление в вузы, президент Владимир Путин подписал в 2022 году. Дети погибших и раненых, в соответствии с документом, могут поступать в университеты без экзаменов, для остальных предусмотрена специальная квота. В августе «Важные истории» писали, что всего по ветеранской квоте в ведущие вузы России поступили более 800 человек.