Суд в Петербурге приговорил 19-летнего Вячеслава Зайцева к восьми годам по обвинению в диверсии. Перед приговором он попросился на войну

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к восьми годам колонии 19-летнего местного жителя Вячеслава Зайцева, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Зайцева признали виновным в диверсии (статья 281 УК). Первые два года, по решению суда, он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Прокурор города Виктор Мельник, представлявший сторону обвинения, просил приговорить Зайцева к девяти годам лишения свободы.

Суд посчитал доказанным, что Вячеслав Зайцев 17 марта 2023 года поджег релейный шкаф на перегоне железнодорожных станций Горелово — Красное Село, за что получил вознаграждение 10 тысяч рублей от неустановленного человека, с которым Зайцев общался в телеграме. Ущерб от поджога составил чуть больше полутора тысяч рублей, движение поездов из-за случившегося не останавливали, отмечала защита фигуранта дела. Зайцев признал вину. Во время расследования он возместил ущерб.

В ходе прений сторон адвокаты Зайцева говорили, что он «личность незрелая и легкомысленная», а на преступление пошел, чтобы заработать денег. Адвокаты просили учесть при вынесении приговора, что Зайцев написал заявление в военкомат о том, что хочет участвовать в «специальной военной операции» (как власти РФ называют вторжение в Украину — прим. «Медузы»).

В пресс-службе прокуратуры сообщили «Ротонде», что прокурор города Виктор Мельник представлял в суде сторону обвинения из-за «повышенной общественной значимости» — городской суд впервые рассматривал дело о диверсии.

После полномасштабного вторжения российских войск в Украину на территории России стали часто происходить диверсии на железной дороге. По подсчетам «Медиазоны», к октябрю 2023 года как минимум 137 человек стали фигурантами уголовных дел о диверсиях на железных дорогах в России. На релейных шкафах, которые часто становятся целями атак, появились надписи, предупреждающие о том, что за диверсии грозит уголовная ответственность.

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