Кандидат в президенты России Андрей Богданов принес в ЦИК подписи за свое выдвижение и снялся с выборов. Накануне то же самое сделал Сергей Бабурин

Глава «Российской партии свободы и справедливости» Андрей Богданов сдал в Центризбирком подписи для регистрации кандидатом в президенты РФ, сообщает РИА Новости.

Вскоре после этого политик объявил о выходе из президентской гонки. «Члены рабочей группы сегодня утром принимали документы у Андрея Владимировича Богданова, и он написал заявление о выходе из президентской кампании», — заявил заместитель главы ЦИК Николай Булаев.

Сам Богданов пояснил, что вспомнил про незакрытый зарубежный счет, который не позволяет ему баллотироваться на пост главы государства.

Накануне точно так же поступил глава партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин. Он призвал избирателей объединиться на выборах президента РФ вокруг кандидатуры Владимира Путина.

Политик и политтехнолог Андрей Богданов возглавлял масонскую ложу России, был одним из лидером Демократической партии России, соучредителем партии «Правое дело» и других партийных проектов. В 2008 году выставлял свою кандидатуру на выборах президента РФ. Богданова неоднократно упрекали в «торговле» партийными брендами и обслуживании интересов администрации президента.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Владимир Путин объявил, что будет баллотироваться на пятый президентский срок в качестве самовыдвиженца.

Центризбирком пока зарегистрировал четвертых кандидатов на пост президента РФ: главу ЛДПР Леонида Слуцкого, представителя КПРФ Николая Харитонова, Владислава Даванкова от партии «Новые люди» и действующего главу государства Владимира Путина.