Глава партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин, баллотирующийся в президенты РФ, представил в Центризбирком подписи избирателей в свою поддержку для регистрации на выборах, сообщает ТАСС.

Для выдвижения на голосование от непарламентской партии необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей (не более 2,5 тысячи в каждом субъекте РФ). Представители «Российского общенародного союза» принесли в ЦИК 19 картонных коробок с подписными листами за Бабурина.

Сразу же после сдачи подписей политик объявил, что снимает свою кандидатуру и призвал избирателей объединиться на выборах президента РФ вокруг Владимира Путина.

«В соответствии со статьей 44 ФЗ РФ о выборах президента РФ я снимаю свою кандидатуру с выборов на должность президента РФ», — сказал Бабурин (цитата ТАСС).

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Владимир Путин объявил, что будет баллотироваться на пятый президентский срок в качестве самовыдвиженца. 18 декабря он подал документы в ЦИК. Помимо Путина, на данный момент Центризбирком зарегистрировал еще трех кандидатов в президенты РФ — главу ЛДПР Леонида Слуцкого, представителя КПРФ Николая Харитонова и Владислава Даванкова от партии «Новые люди».

Также в ЦИК сдал подписи лидер «Коммунистов России» Сергей Малинкович. Еще четверо кандидатов — самовыдвиженцы Рада Русских и Анатолий Баташев, представители партий «Российская партия свободы и справедливости» и «Гражданская инициатива» Андрей Богданов и Борис Надеждин — намерены сделать это 31 января.

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