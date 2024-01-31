Бывшего премьера Пакистана Имрана Хана и его жену приговорили к 14 годам тюрьмы

Суд в Пакистане приговорил бывшего главу правительства Имрана Хана и его жену Бушру к 14 годам лишения свободы по делу коррупции, связанному с продажей государственных ценностей, сообщает Reuters. Хану также в течение 10 лет запрещается заниматься политической деятельностью. Бушра Хан взята под стражу.

Днем ранее Хан был приговорен к 10 годам тюремного заключения по обвинению в разглашении гостайны. Обвиняемым вместе с Ханом по этому делу проходил бывший глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши, также получивший десятилетний тюремный срок.

Хан — один из самых влиятельных в Пакистане политиков, лидер оппозиционной партии «Движение за справедливость». Его соратники обращают внимание на то, что приговоры были вынесены за неделю до всеобщих выборов, считают, что в ходе расследования и суда были допущены нарушения и обещают, что приговор будет обжалован.

Имран Хан был смещен с поста премьер-министра Пакистана в апреле 2022 года. С тех пор против него были выдвинуты десятки уголовных обвинений, в том числе в терроризме. Сторонники Хана считают преследование политическим.

В мае 2023 года, когда Хана арестовали за неявку на заседания суда, его сторонники устроили массовые акции протеста, в ходе которых по меньшей мере девять человек погибли, около 300 получили ранения. Хан на фоне протестов был отпущен на свободу.

В августе 2023 года суд все же назначил Хану трехлетний тюремный срок по обвинению в коррупции. Обвинения также были связаны с продажей ценностей из государственной сокровищницы, но тогда супруга бывшего премьер-министра в деле не фигурировала. Хан обвинения отрицал.