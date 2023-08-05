Бывшего премьера Пакистана Имрана Хана приговорили к трем годам тюрьмы. Из-за его ареста в стране проходили массовые протесты

Суд в столице Пакистана Исламабаде приговорил бывшего премьер-министра страны и лидера оппозиционной партии «Движение за справедливость» Имрана Хана к трем годам лишения свободы по делу о коррупции. Об этом сообщает BBC News.

По версии следствия, бывший премьер не задекларировал деньги, полученные от продажи подарков от иностранных лидеров. Хан отрицает обвинения и заявил, что подаст апелляцию.

Вскоре после вынесения решения Имрана Хана взяли под стражу в Лахоре.

В начале мая суд в Пакистане отправил Хана под стражу. Основанием для ареста стало то, что он не являлся на предыдущие заседания суда по делу. После ареста Хана его партия обратилась к сторонникам с призывом выходить на улицы. По всей стране начались митинги, которые во многих случаях перерастали в погромы и столкновения с полицией. Через два дня экс-премьера освободили. В результате столкновений погибли по меньшей мере девять человек, до 290 получили ранения.

Имран Хан был смещен с поста премьер-министра Пакистана в апреле 2022 года. С тех пор против него были выдвинуты десятки уголовных обвинений, в том числе в терроризме. Сторонники Хана считают преследование политическим.