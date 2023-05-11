Верховный суд Пакистана постановил освободить из-под стражи бывшего премьера Имрана Хана, которого арестовали два дня назад.

Хан был отправлен под стражу из-за того, что ранее не являлся на заседания по заведенному против него делу о растрате средств.

После ареста Имрана Хана его партия обратилась к сторонникам с призывом выходить на улицы. По всей стране начались митинги, которые во многих случаях перерастали в погромы и столкновения с полицией; для наведения порядка власти задействовали армейские подразделения. В результате этого погибли по меньшей мере девять человек, до 290 получили ранения, почти две тысячи были задержаны.

Хан был смещен с поста премьер-министра Пакистана в апреле 2022 года после вынесения вотума недоверия в парламенте. С тех пор против него были выдвинуты десятки уголовных обвинений, в том числе в терроризме. Хан отрицает все обвинения, его сторонники считают преследование политическим.