ВШЭ запретила цитировать «иноагентов» во вступительных работах на факультет журналистики

Высшая школа экономики (ВШЭ) добавила в правила письменных работ для абитуриентов, поступающих на программу «Журналистика» факультета креативных индустрий, запрет на цитирование материалов «иноагентов». Внимание на документ обратил телеграм-канал «Местами».

При поступлении на бакалаврскую программу «Журналистика» абитуриентам нужно пройти «творческое испытание», в рамках которого они обязаны сдать письменную работу на «литературную или социально-политическую» тему. Регламент этого испытания опубликован на сайте ВШЭ. Работы, в которых упоминаются или цитируются материалы «иностранных агентов», будут аннулироваться, говорится в документе.

Кроме этого, к аннулированию работы может привести использование «материалов, запрещенных для распространения на территории Российской Федерации, а также запрещенных для детей». Что имеется в виду под такими материалами, не поясняется, но, по российским законам, среди детей (а также среди взрослых) нельзя распространять материалы с «пропагандой ЛГБТ». Также к запрещенной для детей относится, например, информация, «способная вызвать желание », пропагандирующая педофилию или отрицающая семейные ценности.

В регламенте предыдущего года (его можно посмотреть в архиве здесь) никаких запретов на цитирование или упоминание «иностранных агентов» не было.

Реестр «иностранных агентов» ведет Минюст, регулярно (как правило, по пятницам) добавляющий в него новых фигурантов — как физических лиц, так и организации. При этом ведомство обосновывает внесение в реестр публичными выступлениями на иностранных площадках, цитированием материалов других «иноагентов» и получением денежных переводов из другой страны. Сейчас в этом реестре 757 позиций.

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