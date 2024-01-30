Россия заняла 141 место в Индексе восприятия коррупции от Transparency International. На одном уровне с Угандой и Гвинеей

Международная организация Transparency International представила ежегодный Индекс восприятия коррупции. В новом рейтинге Россия делит 141 место с Угандой, Гвинеей и Кыргызстаном.

Россия из года в год опускается в рейтинге все ниже. Так, в Индексе восприятия коррупции, опубликованном в 2023 году, РФ была на 137 месте, а в рейтинге за 2022 год — на 136 месте.

Украина в Индексе восприятия коррупции на этот раз находится на 104 месте (годом ранее — на 116 месте).

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Дания, Финляндия и Новая Зеландия в 2023 году сохранили первые три места в рейтинге. В конце списка разместились Сирия и Венесуэла, которые делят 177 место, и Сомали (180 место).

Всего составители рейтинга оценивают уровень восприятия коррупции в 180 странах мира.