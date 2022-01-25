Россия заняла 136 место в Индексе восприятия коррупции от Transparency International. На одном уровне с Анголой, Либерией и Мали

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Международная организация представила ежегодный . Россия на этот раз заняла в нем 136 место, набрав 29 баллов из 100. Такой же результат у Анголы, Либерии и Мали.

Годом ранее Россия занимала 129 место с 30 баллами. Всего составители рейтинга оценили уровень восприятия коррупции в 180 странах мира.

Transparency International отмечает, что закон «об иностранных агентах», действующий в России, сделал расследование и обнародование фактов коррупции «еще более опасным ремеслом».

Власти проводили обыски в квартирах и офисах журналистов и активистов, расследующих коррупцию в государственном аппарате, и объявляли их «иностранными агентами», возлагая на них чрезвычайно обременительные обязанности по предоставлению финансовой отчетности и ограничивая возможности для публикаций.

Также составители рейтинга особо отметили, что власти РФ в 2021 году использовали коронавирусные ограничения для запрета любых массовых акций и ограничения одиночных пикетов. В обзоре также упомянуты арест Алексея Навального и преследование его соратников, а также нобелевская премия мира главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову.

Лидерами рейтинга за 2021 год стали Дания, Финляндия и Новая Зеландия, набравшие по 88 баллов из 100 возможных. Самые плохие результаты у Южного Судана — 11 баллов, по 13 баллов набрали Сирия и Сомали.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!