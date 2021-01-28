Россия поднялась на восемь строчек в Индексе восприятия коррупции от Transparency International

Россия поднялась на восемь строчек в , который ежегодно составляет международная организация Transparency International. В индексе-2020 Россия набрала 30 из 100 баллов (плюс два балла к значению 2019 года) и заняла 129 место из 180.

Как уточняет , это самый высокий результат для России с 2012 года.

«Значение индекса в 30 единиц характеризует очень высокий уровень восприятия коррупции, — поясняет Transparency. — Россия много лет занимает далеко не самые высокие места в индексе, что отражает отсутствие системного противодействия коррупции».

По мнению Transparency, в России борьбу с коррупцией подменяют «единичными уголовными делами и точечными изменениями в законодательстве».

Лидерами индекса-2020 стали Дания и Новая Зеландия, набравшие по 88 баллов. США заняли в рейтинге самую низкую с 2012 года позицию с 67 баллами. TI отмечает наличие, по мнению организации, в США «предполагаемых конфликтов интересов и злоупотреблений служебным положением на самом высоком уровне».