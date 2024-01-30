Беспилотники атаковали Крым и четыре региона России. В Минобороны РФ заявили, что уничтожили 21 дрон

Министерство обороны РФ утверждает, что дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 30 января уничтожили и перехватили 21 беспилотник самолетного типа. Российская сторона обвинила в атаке Киев.

По данным Минобороны, 11 беспилотников участвовали в атаке на аннексированный Крым. Кроме того, пять дронов атаковали Белгородскую область, три — Брянскую, один — Калужскую и один — Тульскую область.

Глава аннексированного Севастополя Александр Развожаев сообщил, что силы ПВО сбили дрон над акваторией в районе Бельбека. По его словам, инфраструктура Севастополя не повреждена.

Средства ПВО сбили беспилотник на окраине Калуги, обломки дрона упали на крышу технической нежилой постройки, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. По его словам, пожара не возникло, никто не пострадал.

В Брянской области беспилотник уничтожили над территорией Навлинского района, рассказал глава региона Александр Богомаз. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

В министерстве по региональной безопасности Тульской области заявили, что из-за падения обломков беспилотника никто не пострадал, инфраструктура не повреждена.

Власти Белгородской области на момент публикации случившееся не комментировали.

В Генштабе ВСУ в то же время заявили, что российские войска в ночь на 30 января атаковали Украину, применив 35 беспилотников. По заявлению Генштаба, украинские войска сбили 15 дронов.

В Кривом Роге один беспилотник попал в объект гражданской инфраструктуры, произошел пожар, никто не пострадал, заявил секретарь городского совета Александр Вилкул. По его словам, другой дрон сбили на подлете к городу. В Николаевской области, по данным властей, из-за падения обломков загорелся грузовой автомобиль, пострадал водитель.

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