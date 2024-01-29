В Финляндии пройдет второй тур выборов президента. В него вышли бывший премьер Александр Стубб и бывший глава МИД Пекка Хаависто

Во второй тур выборов президента Финляндии вышли бывший премьер-министр страны Александр Стубб и бывший глава МИД Пекка Хаависто, сообщает русская служба Yle.

Стубб в ходе первого тура выборов, прошедшего 28 января, набрал 27,2% голосов, а Хаависто — 25,8%.

Кандидат от ультраправых, председатель эдускунты (парламента) Финляндии Юссии Халла-ахо, считавшийся наравне со Стуббом и Хаависто одним из фаворитов предвыборной гонки, получил 19% голосов. Генеральный директор Банка Финляндии Олли Рен набрал 15,3% голосов. У остальных пяти кандидатов — меньше пяти процентов голосов.

В первом туре выборов участвовали 74,9% избирателей.

Второй тур намечен на 11 февраля.

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