ЦИК зарегистрировал Владимира Путина кандидатом в президенты РФ
Источник: Интерфакс
Российский Центризбирком зарегистрировал кандидатуру Владимира Путина для участия в выборах президента РФ.
Путин, пишет «Интерфакс», стал четвертым зарегистрированным кандидатом на предстоящих выборах президента России.
Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами главу партии ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы, члена партии «Новые люди» Владислава Даванкова, а также депутата Госдумы (фракция КПРФ) Николая Харитонова.
На выборы Путин идет как самовыдвиженец. При этом его официально поддерживает партия «Единая Россия».
Владимир Путин объявил о выдвижении кандидатом в президенты на пятый срок 8 декабря, 18 декабря он подал документы в ЦИК.
Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.